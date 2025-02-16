FETÖ iltisaklı Cemil Çiçek'in hesabına erişim engeli

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İstanbul'da, SGK'yı dolandırmak için anlaşmalı oldukları hastanelerde bebekleri öldüren "yenidoğan çetesi" davası kapsamında örgüt yöneticisi olmaktan yargılanan doktor İlker Gönen tutuklanmıştı.

Sanık Gönen, tutuklu bulunduğu cezaevinde intihar etmiş ve sosyal medyada bu konuya ilişkin çok sayıda paylaşım yapılmıştı.

Tepki çeken konuyla ilişkili yalan ve yanlış paylaşımlarda bulunan X kullanıcısı Cemal Çiçek'in gönderileri üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

FETÖ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Çiçek’in, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle “halkı yanıltıcı bilgileri alenen yayma” suçundan soruşturma başlatıldı.

Yapılan incelemeler neticesinde, Çiçek’in FETÖ ile bağlantılı olduğu da ortaya çıktı.

HESABINA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiçek’in X (eski Twitter) hesabına erişim engeli getirdi.