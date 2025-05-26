FETÖ operasyonu: 61 muvazzaf asker tutuklandı

AA & Ensonhaber

FETÖ’ye yönelik İstanbul merkezli 36 ilde düzenlenen geniş çaplı operasyon kapsamında gözaltına alınan 61 muvazzaf asker tutuklandı. Gözaltına alınanlar arasında albay, yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde subaylar da yer alıyor.

62 ŞÜPHELİDEN 61'İ TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü FETÖ soruşturması çerçevesinde yakalanan 62 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince sorgulanan şüphelilerden 61’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmasına karar verildi; bu kapsamda yurt dışı yasağı ve imza yükümlülüğü getirildi.

ÜST DÜZEY SUBAYLAR DA VAR

23 Mayıs’ta düzenlenen operasyon, Hava, Kara ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel Komutanlığı'nda aktif görevde bulunan 63 askeri personeli hedef aldı. Şüphelilerden 4’ünün albay, 8’inin yarbay, 12’sinin binbaşı, 15’inin yüzbaşı, geri kalanlarının ise astsubay ve uzman çavuş rütbelerinde olduğu tespit edildi.

ANKESÖRLÜ HATLA İRTİBAT

Soruşturmada, FETÖ'nün TSK yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen bu kişilerin, örgüt içi iletişimi büfe, market ya da fatura ödeme merkezlerinde kurulu kontörlü telefonlar ile kamuya açık ankesörlü hatlar üzerinden sağladıkları belirlendi.

FİRARİ BİR KİŞİ ARANIYOR

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 62 şüpheliden biri adli kontrolle serbest bırakılırken, firari durumda olan 1 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.