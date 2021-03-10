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    FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
    • AA
    • 10.03.2021 - 08:39
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 09:28
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    FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı

    FETÖ/PDY'ye yönelik sürdürülen çalışmalarla birlikte şüphelilerin yakalanması için gerçekleştirilen operasyonlar devam ediyor.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturmasını genişletti.

    15 BYLOCK ŞÜPHELİSİNE GÖZALTI

    Başsavcılık, ByLock kullanıcısı 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    GİZLİ YAZIŞMA PROGRAMI KULLANILDI

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada şüphelierin, örgütün gizli yazışma programı ByLock'u kullandıklarının tespit edildiği belirtildi.

    MALİ SUÇLAR DEVAM EDİYOR

    Açıklamaya göre, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

    FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı 15 kişi hakkında gözaltı kararı #1

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