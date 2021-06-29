FETÖ üyeliğinden yargılanan Atalay Demirci’nin cezası onandı

Komedyen Atalay Demirci’ye verilen 5 yıllık hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı.

Atalay Demirci, 3 Mart 20202’de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçu ile Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

'Anayasal düzeni ihlale teşebbüs' suçundan ise hakkında beraat kararı verildi.

Dosya, Demirci’nin avukatları tarafından Ankara Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı.

İncelemesini tamamlayan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22’nci Ceza Dairesi, kararda, 'yerel mahkemenin verdiği hükümde usul ve esas yönünden hukuka aykırılığın bulunmadığı', 'yargılama aşamasında eksik olmadığı ve ispat bakımından değerlendirmenin yerinde olduğu” vurgulandı.

Delillerin hukuken geçerli ve elverişli olduğu belirtildi.

HÜKMÜN YERİNDE OLDUĞU KAYDEDİLDİ

Sanığa yönelik ceza indiriminin yasal gerekçeye dayandığı ifade edilen kararda, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin hükmünün yerinde olduğu kaydedildi.

Başvuru ceza dairesi tarafından esastan reddedildi.

YARGITAY’A GÖNDERİLDİ

Demirci'nin tutuksuz yargılanma halinin devamına karar verildi.

Dosya, temyiz incelemesi için Yargıtay'a gönderildi.

“FETULLAH GÜLEN’İ ZİYARET ETTİ”

Atalay Demirci hakkındaki hükmün gerekçeli kararında, 'sanığın darbe karşıtı mesajlar vermesine rağmen 15 Temmuz'dan sonra örgüt mensuplarından aldığı talimatları yerine getirdiği' belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

“1995'te dönemin Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'na memur olarak atandıktan 1 yıl sonra istifa ederek, sahne hayatına atıldı. Daha sonra FETÖ'ye ait 'Dünya Radyo'da program yapmaya başlayan Demirci, FETÖ'nün düzenlendiği etkinliklerde sahne aldı.





Demirci, örgüt imamlarından 'Vefa' kod adlı Muhammet Yusuf Kulaksız ile 2005'te Pensilvanya'da Fethullah Gülen'i ziyaret etti ve onun için gösteri yaptı. Daha sonra televizyon kanalının düzenlediği yetenek yarışmasına katılarak birinci oldu.”

CEMİL KOCA İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Gerekçeli kararda, örgütün kapatılan finans kurumu Banka Asya'da hesabı bulunan Demirci'nin, hakkında FETÖ'den işlem yapılan çok sayıda kişiyle para transferi olduğu, ayrıca örgütün tepe yöneticilerinden Cemil Koca ile 2011'de telefon görüşmesi yaptığı belirlendiği ifade edildi.

HAKAN ŞÜKÜR VE ENES KANTER İLE YAZIŞMALAR

Demirci'nin örgütle ilişkisini darbe girişiminden sonra da devam ettirdiği ifade edildi.

Örgütün firari isimlerinden Hakan Şükür ve ABD'deki basketbolcu Enes Kanter ile yazışmalarının yanı sıra tanık beyanları kanıt olarak gösterildi.

HİYERARŞİK YAPISINA DAHİL

Bütün yazışmalar, tanık beyanları dahil dava dosyasındaki deliller ele alınarak, Demirci'nin FETÖ ile organik bağ kurduğu, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu kaydedildi.

9 YILA ÇIKARILDI

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçunu işlediği sabit olan Demirci'nin ilk önce 6 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, Terörle Mücadele Kanunu'nun ilgili maddesince cezası yarı oranda arttırılarak 9 yıla çıkarıldığı belirtildi.

5 YILA İNDİRİLDİ

Demirci'nin, soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan yararlanma talebiyle duruşmalarda gösterdiği tavır nedeniyle cezasının 5 yıla indirildiği aktarıldı.