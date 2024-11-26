FETÖ yöneticilerinden Naci Tosun'un örgüt üyesi oğlu yakalanarak tutuklandı

DHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla devam ediyor...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında örgüte ait evlerde ev abisi, lise talebe mesulü olan, örgüte ait evlerde kalan, 'Salih' ve 'Hakan' kod isimlerini kullandığı şeklinde 5 itirafçı beyanı bulunan örgütün yöneticilerinden Naci Tosun'un oğlu Seyfullah Tosun için soruşturma başlatıldı.

ÖRGÜT ÜNİVERSİTESİNDE SGK KAYDI OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma kapsamında konuyla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyfullah Tosun'un örgütün tepe yönetim kadrosunda bulunan kişiler ile telefon irtibatında olduğunu, örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle KHK kapsamında kapatılan Fatih Üniversitesi Rektörlüğünde 2014-2016 tarihleri arasında SGK kaydı bulunduğunu belirledi.

TEM ekipleri, halen avukat olarak çalışan Seyfullah Tosun'un Kadıköy'de kaldığı adresi belirledi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarını tamamlayan polis, 23 Kasım Cumartesi günü saat 07.10'da Tosun'un adresine operasyon düzenledi.

Operasyonda Tosun yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.