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Haber Merkezi

FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen, 20 Ekim’de ABD'de öldü.

Ölümünün üzerinden dört gün geçmesine rağmen defnedilmeyen Gülen için Pensilvanya’daki bir beyzbol sahasında cenaze töreni düzenlendi.

Törende tekbir getirilmemesi ise dikkat çekmişti. FETÖ'cü Ahmet Kurucan'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi.

FETÖ'cü Kurucan, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Amerikan kültürüne göre gömüldüğünü söyledi.

"KIBLEYE MÜTEVECCİH YATIYOR"

Gülen'i tabutla toprağa verdiklerini belirten Kurucan, "Arkasına yastıklar koyduk. Hocaefendi o geçici istirahatgâhında kıbleye müteveccih bir şekilde yatıyor." ifadelerini kullandı.

"TEKBİR GETİRİLMEYECEK DİYE TEMBİHLEDİK"

Kurucan, tekbir getirilmemesini de "Tekbire çok ciddi siyasi anlamlar yüklendi Türkiye'de. Biz onun için ısrarla dünyaya örnek olsun diye tekbir getirilmeyecek diye vurguladık. İnsanların tekbir getirmemelerinin nedeni budur." dedi.