Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağlayan Koza İpek Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından yurt dışına kaçmıştı.

Hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan FETÖ terör örgütünün finansmanlarından firari Akın İpek'in, Koza-İpek Holding'in de aralarında bulunduğu 12 şirket ve menkul ile söz konusu villanın da yer aldığı gayrimenkulleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'ndan (TMSF) Türkiye Varlık Fonu'na geçmişti.

Varlık Fonu'na devredilen lüks malikaneyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

GİRİŞİNE TÜRK BAYRAĞI ÇEKİLDİ: KİRALANACAK

Lüks malikanenin girişine büyük boyutlarda iki Türk bayrağı çekildi

Öte yandan malikane 14 bin 182 metrekare açık, 7 bin 379 metrekare kapalı alanda ikiz 4 katlı villadan oluşuyorç

Malikanenin FETÖ'nün maddi kaynaklarını durdurmak ve holdinge ait mal varlıklarının değerlendirilmesi amacıyla kiralama ilanına verileceği öğrenildi.