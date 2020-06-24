FETÖ'cü avukattan mülakatta kırmızı kravat tak itirafı

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak isteyen FETÖ'cü avukat Cemal T., örgüt ile ilgili ilginç itiraflarda bulundu.

Kayseri'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan avukat, etkin pişmanlık hükmünden yararlanmak adına örgütle ilgili ilginç itirafları mahkeme ile paylaştı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak yargılanan avukat Cemal T., mahkemeye FETÖ ile ilgili bildiği tüm gerçekleri anlatarak, 'etkin pişmanlıktan' yararlanmak istediğini söyledi.

EV AĞABEYİ ÇIKTI

Dini duygularıyla hareket ettiği için FETÖ içerisinde bulunduğunu iddia eden tutuklu sanık, ev ağabeyliği yaptığını itiraf etti.

"ŞEFKAT TOKADI YERSİN" DEDİLER

İtiraflarına devam eden avukat Cemal T., "Dediklerini yapmazsam 'şefkat tokadı' yiyeceğimi söylediler. Dini duygularımı kullandılar. Bana, peygamber ya da sahabelerin isimlerinden bir kod adı vereceklerini söyleyerek, 'İbrahim' kod adını verdiler. Başkasının hattını da kullanmamı istediler. Herkesin bir kod adı vardı." ifadelerini kullandı.

"KIRMIZI KRAVAT TAK, BİLMEDİĞİN SORUYA ANIMSAYAMADIM DE"

Hakimlik ve savcılık sınavlarına örgütün 'çalışma evleri' adı verilen evlerinde çalıştığını belirten Cemal T. yapılanmayı şu ifadelerle aktardı, "Mülakat esnasında bilemediğim bir soru olursa, 'anımsayamadım' dememi, 'kırmızı kravat' takmamı istediler. Mülakatlar da elenince 'çalışma evlerinde' kalmadım. Avukatlık mesleğime geri döndüm. Bu yapının böyle bir hainlik içerisinde olacağını bilemedim. Mesleğimi ve cübbemi çok özledim. Beraatimi istiyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bildiklerimi her zaman anlatmaya hazırım."

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteleyerek sanık Cemal T.'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi.