Petrol
80.31
0.64%
Euro
19.7543
-0.14%
Dolar
18.6394
-0.06%
Altın
1.074
0.25%
Borsa
5392
0.00%
Bitcoin
319.713
0.51%
BTXN Coin
8.04
19.64%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    FETÖ'cü Bülent Keneş hakkında son kararı İsveç Bakanlar Kurulu verecek

    İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, FETÖ soruşturmasının firari şüphelisi Bülent Keneş'in Türkiye'ye iadesine yönelik son kararı bakanlar kurulunun vereceğini söyledi.
    • 20.12.2022 - 09:38
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 09:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FETÖ'cü Bülent Keneş hakkında son kararı İsveç Bakanlar Kurulu verecek

    İsveç Yüksek Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın isim vererek gönderilmesini talep ettiği FETÖ üyesi Bülent Keneş’in iadesini durdurdu.

    Keneş’in iadesi, Türkiye’nin, İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanması için açıkladığı şartlar arasındaydı.

    İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, devlet televizyonu SVT'ye, Keneş'in Türkiye'ye iade talebini reddeden Yargıtay kararını değerlendirdi.

    Bakanlar kurulu kararı verecek

    Yargıtayın kararının İsveç'in NATO başvurusunu etkileyip etkilemeyeceği konusunda spekülasyon yapmak istemediğini söyleyen Strömmer, "İsveç, hukukun üstünlüğüyle yönetilen bir ülkedir ve bu tür davalarla ilgilenmek için bir hukukumuz var. Yargıtay kararını verdi, şimdi bakanlar kurulu dava hakkında karar vermek için çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

    İade talebi reddedildi

    Yargıtaydan yapılan açıklamada, iade talebinin karşılanması için şüphelinin 1 yıl ya da daha fazla hapis cezası alması gerektiği ve Keneş için bu şartın oluşmadığı belirtilmişti.

    Today's Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Keneş, İsveç'te yaşıyor.

    FETÖ cü Bülent Keneş hakkında son kararı İsveç Bakanlar Kurulu verecek #1


    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Oyuncu Aslı, BTC Kazanma Formülünü Açıklıyor!

    Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı
    Gündem

    Meteoroloji'den 15 kente sarı kodlu uyarı

    FETÖ'cü Bülent Keneş hakkında son kararı İsveç Bakanlar Kurulu verecek
    Gündem

    FETÖ'cü Bülent Keneş hakkında son kararı İsveç Bakanlar Kurulu verecek

    Görüş Bildir