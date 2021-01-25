FETÖ'cü Enes Kanter, Rockfeller'ın torunuyla aşk yaşıyor

FETÖ'cü NBA oyuncusu Enes Kanter'in, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile birlikte olduğu ortaya çıktı.

FETÖ Terör Örgütü lideri Fethullah Gülen’e yakınlığı ile bilinen, NBA oyuncusu Enes Kanter'in, dünyanın en zengin ve güçlü ailelerinden Rockefeller'ın torunu Ariana Rockefeller ile arasından su sızmıyor.

FETÖ'cü Kanter şimdi de Rockefeller Ailesi'nden Ariana Rockefeller ile aşk yaşamaya başladı.

FETÖ'CÜ ENES KANTER, ROCKEFELLER'IN TORUNUYLA BİRLİKTE

İkili hakkında yabancı basında çıkan bazı haberlerde; Kanter ve Rockefeller'ın, hayvan hakları konularında ortak projelerde yer alırken tanışıp yakınlaştıkları söylendi.

Sık sık New York'ta bir araya geldikleri ortaya çıkan Ariana Rockefeller ve Enes Kanter'in, NBA'de sezon boşluklarını birlikte geçirdikleri konuşuluyor.

SOSYAL MEDYADAN FOTOĞRAF PAYLAŞTILAR

Sezon sırasında da Portland'da buluştuklarına dair paylaşımlar yapan çiftin sosyal medya hesaplarındaki diğer gönderileri de, aralarındaki ilişkiyi doğruluyor.

DÜNYADA EN ÇOK SÖZÜ GEÇEN AİLELERDEN BİRİ

New York'ta yaşayan Rockefeller Ailesi, finans ve endüstriden politikaya kadar bütün alanlarda dünyanın en sözü geçen ailesi olarak sayılıyor.

Rockefeller hanedanının kurucularından Ariana Rockefeller'ın dedesi David Rockefeller, 22 Mart 2017'de 102 yaşında vefat etmişti.

Rockefeller hanedanının servetinin 5 ila 15 trilyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Yaşamını New York'ta sürdüren Ariana Rockefeller'ın 2.8 milyar dolardan fazla kişisel serveti olduğu söyleniyor.