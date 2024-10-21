FETÖ'cü Enes Kanter'den Fetullah Gülen paylaşımı

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FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü.

ABD'de yaşayan ve son dönemde sağlık sorunları yaşadığı bilinen 15 Temmuz hain darbe girişiminin baş sorumlusu Gülen'in ölüm haberi, Türkiye'de sevinçle karşılandı.

Teröristbaşının ölümü örgüt içinde ise matem havasına neden oldu.

FETÖ'cü Enes Kanter, sosyal medya hesabından FETÖ elebaşı Gülen'le birlikte çekildiği fotoğraflarını paylaştı.

Fotoğrafların altına "Emanetin emanetimizdir ey yiğit Hocam" notunu düşen Kanter, Gülen'i bir de rüyasında gördüğünü söyledi.

"KUTSAL EMANETİNİ YERDE BIRAKMAYACAĞIM"

Kanter, şu ifadeleri kullandı: