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    FETÖ'cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı

    FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.
    • 06.01.2023 - 08:43
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 09:40
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    FETÖ'cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı

    Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.

    Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.

    Tedirgin halleri dikkat çekti

    Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören de rutin denetim gerçekleştirdi.

    Bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelenen ekipler şahsın kişinin kimlik kontrolünü yaptı.

    FETÖ'cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı ViDEO

    FETÖ cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı #1

    Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi

    Şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğu belirlendi.

    Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı.

    Tutuklandı

    DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından da sevk edildiği mahkemede tutuklandı. FETÖ cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı #2


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