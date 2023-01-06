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- FETÖ'cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
FETÖ'cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı
FETÖ/PDY terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin İstanbul'da yakalanarak tutuklandı.
- 06.01.2023 - 08:43
- Güncelleme : 06.01.2023 - 09:40
Türkiye'nin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi sürüyor.
Eli kanlı terör örgütü, güvenlik güçlerince yapılan operasyonlarla çözülmeye devam ediyor.
Tedirgin halleri dikkat çekti
Son olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören de rutin denetim gerçekleştirdi.
Bir kişinin tedirgin hallerinden şüphelenen ekipler şahsın kişinin kimlik kontrolünü yaptı.
FETÖ'cü firari polis müdürü Ahmet Ertekin yakalandı ViDEO
Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi
Şüphelinin FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan firari olan eski 1. Sınıf Emniyet Müdürü Başmüfettiş Ahmet Ertekin olduğu belirlendi.
Hakkında örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ertekin, ekiplerce gözaltına alındı.
Tutuklandı
DHA'nın aktarımına göre; emniyetteki işlemlerinin ardından da sevk edildiği mahkemede tutuklandı.