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- FETÖ'cü Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
FETÖ'cü Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirildi
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
- AA
- 15.02.2021 - 17:45
- Güncelleme : 15.02.2021 - 17:46
Haklarında yakalama kararı bulunan firari FETÖ mensupları Gürbüz Sevilay ve Tamer Avcı, MİT'in operasyonuyla Özbekistan'dan Türkiye'ye getirildi.
Gürbüz Sevilay'ın, Irak ve Suriye'de PKK/KCK-PYD/YPG-SDG'ye yönelik silah temini faaliyetinde bulunduğu ve örgüt sorumlularıyla görüştüğü belirlendi.
AYINTILAR GELİYOR.