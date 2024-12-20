FETÖ'cü Hakan Şükür, Malmö maçını locadan izledi

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Galatasaray, geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç'in Malmö takımıyla deplasmanda karşılaşmıştı.

İsveç'te oynanan karşılaşmanın ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi eski futbolcu Hakan Şükür ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Buna göre FETÖ firarisi Şükür'ün Malmö maçında Galatasaray yönetimi tarafından locada ağırlandığı iddia edildi.

Sosyal medyayı karıştıran iddia sonrası Şükür'den bir açıklama geldi.

Kendisine ait YouTube kanalında maça gittiği görüntüleri paylaşan Şükür, yaşanan süreci anlattı.

Kendisini Malmö kulübünün ağırladığını söyleyen Şükür, "Malmö kulübü ve temsilcileri beni ağırlamak istediklerini söylediler" dedi.

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Daha sonra bir de konuşma yapacağını ancak bunun iptal olduğunu da sözlerine ekleyen FETÖ'cü Şükür, "Davetin hemen arkasından locada konuşma yaptırmak üzere süreç gelişirken daha sonra farklı konuşmalar cereyan etmiş ve böyle bir şeyin mümkün olmadığını söylediler." şeklinde konuştu.