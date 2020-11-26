FETÖ'cü Mustafa Mete Kaygusuz'un cezası belli oldu

FETÖ'cü Mustafa Mete Kaygusuz'un cezası belli oldu

Darbe girişimi sırasında F-16'lara bombalama talimatlarını ileten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada kararlar açıklandı.

CEZA EVİNDEN ÇIKAMAYACAK

Darbe girişimini FETÖ’nün sivil sorumlularıyla birlikte yöneten eski yüzbaşı Mustafa Mete Kaygusuz, sivil sorumlularla aynı suçlardan 79 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

BOMBALAMA TALİMATINI İLETTİ

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki halkı, TBMM, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı ve TÜRKSAT’ı bombalayan F-16 pilotlarına talimatı Mustafa Mete Kaygusuz iletmişti.

"BUGÜN İTAAT GÜNÜDÜR"

Kaygusuz pilotlara "Bugün tarihi bir gün, yıllardır bugünü beklliyoruz. bugün itaat günüdür. Karşınıza asker veya şahıs çıkabilir ben indir dedğimde indireceksiniz." demişti.

Darbe Üssünde O Gece: Mustafa Mete Kaygusuz VİDEO