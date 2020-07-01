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    FETÖ'cü eski pilot Mustafa Rüştü Çelenk'e müebbet hapis

    FETÖ'nün darbe girişimi sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
    • İHA
    • 01.07.2020 - 18:46
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    FETÖ'cü eski pilot Mustafa Rüştü Çelenk'e müebbet hapis #1

    Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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