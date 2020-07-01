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- FETÖ'cü eski pilot Mustafa Rüştü Çelenk'e müebbet hapis
FETÖ'cü eski pilot Mustafa Rüştü Çelenk'e müebbet hapis
FETÖ'nün darbe girişimi sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
- İHA
- 01.07.2020 - 18:46
Balıkesir'de FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili davanın sanıklarından eski Bandırma 6'ncı Ana Jet Üssü Komutanı hava pilot tuğgeneral Mustafa Rüştü Çelenk, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Ayrıntılar gelecek...