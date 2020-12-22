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FETÖ'cülerin paneline HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldı

FETÖ'cülerin paneline HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu katıldı

Kırmızı bültenle aranan firari FETÖ'cüler çevrim içi toplantı yaptı. FETÖ'cü basketbolcu Enes Kanter'in de bulunduğu o toplantıya HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da katıldı.