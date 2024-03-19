FETÖ'den aranan Bekir Boydak İstanbul'da yakalandı Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak Holding'in eski yönetim kurulu üyesi firari Bekir Boydak, İstanbul'da yakalandı.

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İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyeleriyle ilgili yapılan çalışmalar sürüyor.

Son olarak kayyum atanan Boydak Şirketler grubunun yönetim kurulu üyesi firari durumdaki Bekir Boydak’ın, Çekmeköy’de bir villada saklandığını belirlendi.

FETÖ'cü Boydak'ın yeri tespit edildi: Operasyonun düğmesine basıldı

Ekipler, hakkında Kayseri Ağır Ceza Mahkemesi'nce 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Boydak’ın kaldığı adresi bir süre izlemeye aldı.

Boydak’ın villada kaldığını kesinleştiren ekipler, bu sabah saat 06.00'da operasyon düzenledi.

Yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla yakalandı

Baskınlarda örgütü üyeliğinden “firari” olarak aranan Bekir Boydak, yüklü miktarda para, külçe altın ve takılarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Boydak daha sonra İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Boydak’ın, FETÖ/PDY’nin mali ayağını şekillendiren yapıda yer aldığı ileri sürülüyor.

Hakkında 7 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti

Öte yandan Boydak hakkında, Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde FETÖ kapsamında yapılan yargılamada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onanmıştı.

Mahkeme, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilen şirkete ait müsadere kararı vermişti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)