FETÖ'den aranan emniyet müdürü Muğla Fethiye'de yakalandı

İHA
675 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile rütbeleri ve unvanları geri alınan, hakkında ByLock kullanıcısı olduğu ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı dernek kaydı bulunduğu adli ifadelerin bulunması nedeniyle hakkında arama kararı bulunan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Hasan Hüseyin Ş., Muğla'nın Fethiye ilçesinde noterde işlem yaptığı sırada yakalandı.
Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Ş., yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Tutuklandı
Hasan Hüseyin Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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