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FETÖ'den aranan emniyet müdürü Muğla Fethiye'de yakalandı

FETÖ'den aranan emniyet müdürü Muğla Fethiye'de yakalandı FETÖ'ye üye olma suçundan aranan ve KHK ile rütbeleri ve unvanları geri alınan emniyet müdürü, Muğla Fethiye'de yakalandı.