FETÖ'den aranan eski kurmay binbaşı yakalandı FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle meslekten ihraç edilen eski kurmay binbaşı Kocaeli'de yakalandı. Şüphelinin 4 yıldır arandığı ifade edildi.

AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele, kapsamlı bir şekilde devam ediyor.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari terör örgütü mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Eski binbaşı yakalandı

Ekipler, bu kapsamda Kocaeli 2. Sulh Ceza Hakimliğince aranan ve Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan ihraç edilen eski kurmay binbaşı R.Y'nin yakalanması için operasyon düzenledi.

4 yıldır aranıyordu

Gölcük ilçesinde yakalanan R.Y'nin, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla 4 yıldır arandığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)