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- FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasında tutuklama kararı
FETÖ'nün avukat yapılanması soruşturmasında tutuklama kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerden 6’sı tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
- İHA
- 23.09.2020 - 09:48
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 Eylül’de FETÖ’nün avukatlık yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturmada, örgütle bağlantısı tespit edilen 60 şüpheli için Ankara merkezli 7 ilde gözaltı kararı vermişti.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
6 AVUKAT TUTUKLANDI
Gözaltına alınan şüphelilerden 39’u tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkeme, biri ihraç hakim olmak üzere 6 avukatın tutuklanmasına hükmederken, 15 şüpheli için ev hapsi, 18 şüpheli için ise imza yükümlülüğü adli kontrol şartı kararı verdi.