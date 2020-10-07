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- FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı
FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı.
- AA
- 07.10.2020 - 09:39
- Güncelleme : 07.10.2020 - 09:39
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı.