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    FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı.
    • AA
    • 07.10.2020 - 09:39
    • Güncelleme : 07.10.2020 - 09:39
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    FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturma: 17 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün bakanlıklardaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 12'si ihraç edilmiş 17 kişi için gözaltı kararı çıkardı.

     

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