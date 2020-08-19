Firari olan ve örgütün sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Ulusal Büro Amirliği ekipleri, geçen haftalarda yapılan operasyonlarda firari olarak aranan ve FETÖ/PDY’nin sözde 'bölge imamı' olduğu öne sürülen A.O.’nun adresini belirledi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, adrese düzenlenen baskın sonucu A.O.’yu yakalayıp, gözaltına aldı.

FETÖ’nün bölge imamı Adana'da yakalandı ViDEO

TUTUKLANDI

Polis yakalanan A.O.'nun, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in çağrısıyla Bank Asya’nın kapatılmaması için 10 bin lira para yatırdığını tespit etti.

Ayrıca zanlının KHK ile kapatılan Altın Çocuk Derneği'nde SGK kaydı olduğu, terör örgütünün elemanlarının konakladığı otellerde kaldığı, darbe girişiminden sonra üst düzey örgüt üyeleriyle sürekli görüştüğü, gri listede aranırken polis tarafından yakalanan H.D. ile de sürekli telefon görüşmesi yaptığını belirledi.

Emniyetteki ifadesinde suçlamaları reddeden A.O., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.