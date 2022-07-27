FETÖ'nün ByLock yazışmaları ortaya çıktı: Soruları 'dua' diyerek kodladılar

Terör örgütü mensuplarının, çaldıkları sınav sorularına 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerine ise 'dualık' diye bahsettiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi devam ediyor.

Son olarak yapılan operasyon kapsamında FETÖ'nün, '2015 Sermaye Piyasası Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı' sorularını alıp örgüt içerisinde dağıttığı tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, ByLock yazışmalarında soruların kimlere verileceğini konuştukları belirlendi.

15 yıl hapsi istendi

Soruları sınav öncesi temin ettiği belirlenen terör örgütü mensubu Sümeyye Y. hakkında iddianame düzenlendi.

SPK’da uzman yardımcısı olarak çalışmaya başlayan ve KHK ile ihraç edilen Sümeyye Y. hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis talep edildi.

Sözde çalışma evlerine verilen kodlar tespit edildi

Örgüt mensubu hakkında hazırlanan iddianamede; örgütün Ankara’daki kurum sınavlarına hazırlık için açtığı sözde çalışma evlerinin tespit edildiği yer aldı.

Örgütün, bu evlere deşifre olmaması için 'yıldız', 'nakış', 'mutlu', 'kısmetim', 'orkide', 'mehterler', 'bal' gibi kod isimleri verdiği belirtildi.

ByLock vasıtasıyla iletişim kurdular

Evde kalan kişilerin, evlere tahsis edilen GSM hatları üzerinden aileleriyle irtibata geçtiği, örgüt içi iletişimin ise evlere tahsis edilen ByLock hesapları vasıtasıyla gerçekleştiği belirtildi.

Sınav sorularını 'dua' diye kodladılar

ByLock yazışmalarında sınav sorularından 'dua', soruların dağıtılacağı örgüt üyelerinden 'dualık' diye bahsedildiği ifade edildi.

'Bahar' kod adlı Belgin G.’nin kadın çalışma evlerinden, eşi Eren G.'nin ise erkek çalışma evlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Yazışmalar ortaya çıktı

Örgüt üyeleri arasındaki yazışmalar şu şekilde:

Belgin G.: Dua gelmedi mi? Seher’e de verin demiş Kevser Abla. Seher’i alıp başka yere gideceğim.

Eren G.: Kimlere vereceksin, Şevko’ya sordun mu?

Belgin G.: Şimdi benim 7 kızım var, 7’si de dualık; ama Seher ve hukukçu Hatice’nin hiç dilleri yok. 35 üstünde YDS puanları da yok, dikkat çeker mi?

Kadriye Y.: Dil kısmını puanlarından biraz daha yüksek yapabilirler.

Belgin G.: Kevser Abla, öğlen hukukçuların yanına uğradım ‘SPK’ya gireceksiniz’ dedim. ‘Muhasebemiz biraz değil hiç yok’ diyorlar. Şimdi burada en az 50 alma şartı var diye biliyorum. Vergide hiçbir şey yapamayıp burada en az 50 olacak şekilde yapmak dikkat çeker mi? Çocuklar duayı bilmediklerinden 'kesin yapamayız' gözüyle bakıyorlar.

Kadriye Y.: SPK adayınız varsa dua iletelim.

Suçlamaları kabul etmedi

DHA'nın aktarımına göre; suçlamaları kabul etmeyen Sümeyye Y., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını gerektirir bir hali bulunmadığını da belirtti.