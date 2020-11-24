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    FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi

    FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi Türkiye'ye getirildi

    FETÖ'nün Cezayir yapılanmasında yer alan bir kişi , Dışişleri ve Emniyet'in ortak çalışmasıyla Türkiye'ye getirildi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 00:05
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 00:51
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    Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Cezayir yapılanmasında yer alan ve Cezayir'de örgütle iltisaklı bir firmanın yöneticisi olan bir kişi tespit edildi.

    TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

    Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ankara 2'nci Sulh Ceza Mahkemesince "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan N.N.K, Dışişleri Bakanlığı ve EGM'nin ortak çalışması sonucunda Cezayir'de yakalanarak EGM'ye ait özel uçakla Türkiye'ye getirildi.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.N.K'nin ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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