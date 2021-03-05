İstanbul ve Ankara'daki Cumhuriyet Başsavcılıkları, FETÖ'nün askeri yapılanmalarına yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Ankara'da 40, İstanbul'da 13 şahıs gözaltına alınacak.

Türkiye'nin terör örgütleriyle mücadelesi sürüyor.

İstanbul ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı iki ayrı soruşturmayla gözaltı kararları çıkarırken, Ankara'dan da FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yakalama kararları çıkarıldı.

İSTANBUL'DA 13 ŞÜPHELİ'YE YAKALAMA KARARI

İstanbul'da yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında FETÖ'nün sözde askeri mahrem yapılanması içerisinde sivil imam oldukları değerlendirilen ve 17/25 Aralık süreci sonrası örgüt içerisinde Bölge Talebe Mesulü gibi görevler alıp içeriksiz ve ID'siz Bylock kayıtları bulunan toplamda 13 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik 40 gözaltı kararı ViDEO

ANKARA'DA 40 ŞÜPHELİYE GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ’nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.



