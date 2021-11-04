FETÖ'nün emniyet mahrem imamına 28 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün emniyet mahrem imamlarından Ümit Horzum, tutuklu yargılandığı davada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'sahtecilik' suçlarından toplam 28 yıl 6 ay hapiz cezasına çarptırıldı.

Ankara 25’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ümit Horzum, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken avukatı salonda hazır bulundu.

Sanık Horzum, 2017 ve 2018 yıllarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından ayrı ayrı hazırlanan iki iddianamenin birleştirildiği davada, savcının mütalaasına karşı savunma yaptı.

Horzum, silahlı terör örgütü üyesi olduğuna ilişkin dava dosyasında yeterli delil bulunmadığını ileri sürdü.

ByLock kullanıcısı olduğuna dair tespiti de kabul etmeyen Horzum, suçsuz olduğunu savunarak beraatini istedi.

MAHKEME TAKDİR İNDİRİMİ YAPMADI

2017'de 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hazırlanan ilk iddianame kapsamında sanığa 10 yıl 6 ay hapis, söz konusu tarihten sonra örgütsel faaliyetlerini sürdürdüğü gerekçesiyle hazırlanan ikinci iddianame kapsamında aynı suçtan yine 10 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yurt dışına kaçmak isteyen örgüt üyelerine sahte belge hazırladığı belirlenen Horzum'a, 'sahtecilik' suçundan da 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Hakkında takdir indirimi yapılmayan Horzum, toplamda 28 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı ve hükümle birlikte tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.