Euro
10.2007
0.6%
Dolar
8.6983
0.6%
Altın
490.14
0.43%
Borsa
1.402
-1.21%
Bitcoin
392.058
-5.43%
EXEN Coin
22.88
-4.18%
21ºC
İstanbul
Güneşli 21 C

    FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

    FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve aktif görevde olan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.
    • AA
    • 20.09.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 20.09.2021 - 10:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, üniversite okudukları dönemde FETÖ'ye ait evlerde "ev abiliği" yaptıklarına dair beyanlar bulunan 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

    Karar üzerine polis ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.

    OPERASYONLA YAKALANDILAR

    Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskın sonucu halen aktif olarak görevde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.

    Şüphelilerin, kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir