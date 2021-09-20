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- FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ'nün emniyet yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı
FETÖ terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, üniversitede okurken ev ağabeyi oldukları tespit edilen ve aktif görevde olan 6 emniyet mensubu gözaltına alındı.
- AA
- 20.09.2021 - 09:44
- Güncelleme : 20.09.2021 - 10:09
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, üniversite okudukları dönemde FETÖ'ye ait evlerde "ev abiliği" yaptıklarına dair beyanlar bulunan 5 komiser yardımcısı ile 1 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.
Karar üzerine polis ekipleri tarafından operasyon için düğmeye basıldı.
OPERASYONLA YAKALANDILAR
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskın sonucu halen aktif olarak görevde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, kullandıkları GSM hatlarına yönelik yapılan HTS çalışması neticesinde örgüt içerisinde sorumlu düzeyde bulunan şüphelilerle yoğun şekilde irtibatlı oldukları tespit edildi.