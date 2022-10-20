FETÖ’nün yeniden yapılan içerisine girmesi üzerine 4 ilde, 52 adrese operasyon düzenlendi. Örgütün finans yapılanmasına yönelik operasyonlarda, milyonlarca lira ve altın ele geçirildi.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralele Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar, aralıksız bir şekilde devam ediyor…

Yapılan çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütünün yeniden bir yapılanma içerisine girdiği belirlendi.

Dahası, bu yapılanmaya finansal destek sağlayanlar olduğu da tespit edildi.

Tespitler üzerine polis ekipleri, operasyonun düğmesine bastı.

Kasa evi Başakşehir’de

İstanbul merkez olmak üzere 4 ilde, örgütün finans yapılanmasına yönelik operasyon düzenleyen ekipler, 52 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Örgütün kasa evinin Başakşehir Kayaşehir'de olduğu belirlendi.

FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe: Milyonlarca lira ele geçirildi ViDEO

Para kuryeliği yaptıkları belirlendi

Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan kişiler arasında, örgütün para kuryeliğini yapanların da olduğu öğrenildi.

Deste deste paralar ele geçirildi

Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda 1 milyon 81 bin 430 lira, 468 bin 876 dolar, 102 bin 645 euro, 6 bin 930 pound, 871 gram altın, ruhsatsız tabanca, kurusıkıdan bozma tabanca ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ATM'lerden kartsız işlem yaptılar

Operasyonda, FETÖ'nün organize şekilde para transfer yöntemleri de deşifre edildi.

Örgüt üyelerinin banka ATM'lerinden kartsız işlem, kargo ve elden teslim yöntemleri ile FETÖ/PDY’nin güncel yapılanmasında görev alan mensuplarına düzenli olarak gerçekleştirdiği para transferinin boyutları da ortaya çıktı.

Operasyon çerçevesinde yapılan çalışmalar, örgütün güncel durumu, yeni eleman kazanma çalışmaları ve para transferlerinde kullandıkları yöntemlerin yanı sıra örgütün halen kamuda akademisyen, öğretmen, infaz koruma memuru, tıp doktoru olarak görev yapan deşifre olmamış renklendirilmiş üyeleri ile mevcudiyetini devam ettirme çabasında olduğu tespit edildi.

Devlet içindeki FETÖ mensupları ‘kurye’ olarak kullanılıyor

Kamu görevlisi 17 şüphelinin örgütün mahrem yapılanmalarının finanse edilmesinde kurye olarak etkin rol aldıkları da güvenlik ve istihbarat birimlerince tek tek belirlendi.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde, örgütün ‘mahrem yapılanması’ ve renklendirilmiş kriptoları büyük oranda gün ışığına çıkarıldı.

Operasyon neticesinde ele geçirilen paralar, emniyette sergilendi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.