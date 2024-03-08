FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 12 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

AA

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi sürüyor.

Bu kapsamda FETÖ'nün finans yapılanmasına bir operasyon daha düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı...

12 kişi hakkında gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre; Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ soruşturmalarında ele geçen dijital materyaller üzerinde yapılan inceleme ve etkin pişmanlık beyanları neticesinde, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara merkezli 3 ilde, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için başlatılan operasyonların sürdüğü belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)