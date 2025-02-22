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Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde Maydonoz Döner skandalı var....

Türkiye'de 410 şubesi buluna firmaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne para akışı sağlamaktan operasyon düzenlenmişti.

31 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlar sırasında 10'u kamu çalışanı olmak üzere 353 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Soruşturma devam ederken, mahkeme kararıyla Maydonoz Döner firmasına kayyum atanmıştı.

YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI

Örgütün finansörü olan Maydonoz Döner'in kirli ağına ilişkin yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 10 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda, FETÖ'den referansı olmayanların garson dahi yapılmadığı iddia edilen zincir döner restoranlarda çalışan şüpheliler ile daha önce meslekten ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlar arasında hesap hareketleri olduğu tespit edildi.

FETÖ İLTİSAKLI OLANLARA PAY VE ORTAKLIK VERİLDİ

FETÖ soruşturmaları sırasında haklarında işlem yapılan ve etkin pişmanlık yasasından yaralanmayan şüphelilerin şirkette değer gördüğü, FETÖ ile iltisaklı bu kişilere yüzde 5 ile yüzde 10 arasında pay ve gayri resmi ortaklık verildiği belirlendi.

Zanlıların, şüphe çekmemek için kendi hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamasıyla para transferi yaptığı ortaya çıktı.

"SORUŞTURMASI VAR MI, BİZDEN Mİ"

Şubelerde garson ve kasiyer olarak SGK kaydı bulunan çalışanların, şirket yetkililerine yüksek meblağda para aktardığı anlaşıldı. Takibe alınmamak için birbirlerini "hesaptan para gönderilmemesi" yönünde uyardıkları belirlendi.

Döner zincirinin şubelerine alınacak elemanlar için "Soruşturması var mı, bizden mi?" şeklinde görüşmeler yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, etkin pişmanlıktan faydalandığı anlaşılan çalışanlara hisse verilmediği ve bu kişilerin işten çıkarıldığı belirlendi.

FETÖ ÜYELERİ İLE 220 MİLYON LİRALIK İŞLEM HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürerek önemli verilere ulaştı. MASAK tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda, şirketin, FETÖ'den kaydı olan kişilerle arasında yaklaşık 220 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Franchising (isim hakkı) sistemiyle olağandışı büyüyen şirketin, illerdeki bayiliklerini yapan örgüt üyelerinin ticari geçmişleri olmamasını fırsat bilerek sistemsel açıklar oluşturup, düşük vergi bildiriminde bulunduğu da tespit edildi.

Yapılan denetimlerde maliye birimleri tarafından kesilen cezaların, franchising sisteminde yer alan şubelere ödetilerek şirket genel merkezinin bu parasal yükümlülüklerden kurtarıldığı, bu sayede şirkete giren nakit akışının arttığı ortaya çıktı.

GÖZALTINA ALINANLARIN 102’Sİ BYLOCK KULLANICISI

Maydonoz Döner’in, kuruluşundan bu yana yaklaşık 400 şubeye ulaşarak olağan dışı bir büyüme gösterdiği belirlendi.

Şirketin, kamuoyunda görünürlüğünü artırmak için reklamlara ağırlık verdiği ve böylece firma değerini yükseltmeye çalıştığı tespit edildi.

Ayrıca 7 ülkede bayilikleri bulunan firmanın, yurt dışından gelen para transferlerini ticari faaliyet gibi göstermeyi amaçladığı anlaşıldı.

Operasyonda gözaltına alınan 353 şüpheliden 83’ünün, daha önce kamu görevinden çıkarıldığı öğrenildi. 197 kişi hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu, bu kişilerin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmadığı ortaya çıktı. Örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı belirlenen zanlı sayısı ise 102 oldu.