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FETÖ’nün firari 'medya imamı' tutuklandı

FETÖ’nün firari 'medya imamı' tutuklandı

FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin bölge sorumlularından olan ve medya imamı olduğu iddia edilen firari şüpheli, yol kontrolünde polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.