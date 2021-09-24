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- FETÖ’nün firari 'medya imamı' tutuklandı
FETÖ’nün firari 'medya imamı' tutuklandı
FETÖ'nün yayın organı Zaman gazetesinin bölge sorumlularından olan ve medya imamı olduğu iddia edilen firari şüpheli, yol kontrolünde polis tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 24.09.2021 - 13:01
- Güncelleme : 24.09.2021 - 14:09
Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında kapatılan Zaman gazetesinin bölge sorumlusu olan İsa Ejderha'nın içinde bulunduğu aracı, yol uygulamasında durdurdu.
Karahisar Tüneli çıkışında polis tarafından yapılan kimlik sorgulaması sonrası hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ejderda, gözaltına alındı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanan şahıs işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Öte yandan, Ejderha’nın yakalandığı araçta yapılan aramada ise 4 adet telefon, 1 adet flash bellek, 1 adet tablet ve 1 adet mobil Wifi'ye incelenmek üzere el konuldu.