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    FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 37 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 14'ü aktif görevde bulunan 31 doktor ile örgütün 6 mahrem imamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
    • AA
    • 08.12.2020 - 08:57
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 10:09
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    FETÖ'nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 37 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    HABERLEŞME YÖNTEMLERİ TESPİT EDİLDİ

    İletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu, 2'sinin emekli olduğu, 1'inin istifa ettiği, 14'ünün ise ihraç edildiği belirtilen açıklamada, profesör olan 2 şüpheliden birinin, doçent olan 5 şüpheliden 3'ünün aktif görevde olduğu bildirildi.

    Albay rütbesindeki 6 şüpheliden 5'inin ihraç edildiği, 1'inin emekli olduğu, yarbay rütbesindeki 5 şüphelinin tamamının ihraç edildiği, binbaşı rütbesindeki 1, yüzbaşı rütbesindeki 2 şüphelinin aktif görevde bulunduğu, 1 üsteğmenin ise ihraç edildiği belirtildi.

    21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonları sonucu şüphelilerden 21'i yakalandı, diğerlerinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

    FETÖ nün GATA yapılanmasına yönelik operasyon: 37 gözaltı kararı #1

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