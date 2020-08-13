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    FETÖ'nün gaybubet evinde saklanan 7 şüpheli yakalandı

    Ankara TEM ve İstihbarat şube müdürlüklerinin ortak operasyonuyla, FETÖ'nün "gaybubet evi"nde saklandığı belirlenen 7 örgüt mensubu gözaltına alındı.
    • AA
    • 13.08.2020 - 10:14
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    FETÖ'nün gaybubet evinde saklanan 7 şüpheli yakalandı

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, "FETÖ/PDY üyeliği"nden aranan zanlıların yakalanması amacıyla örgüte ait hücre evlerine operasyon düzenlendi.

    Operasyonda, hücre evlerinde saklandıkları ve internet tabanlı programlarla haberleştikleri tespit edilen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı.

    6 SAHTE KİMLİK VE 75 BİN LİRA ELE GEÇİRİLDİ

    Zanlıların üst aramasında, araçlarında ve adreslerinde 6 sahte kimlik ve ehliyet ile örgüte ait yaklaşık 75 bin lira ve 500 euro ele geçirildi.

    FETÖ nün gaybubet evinde saklanan 7 şüpheli yakalandı #1

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