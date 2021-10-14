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    FETÖ'nün 'gaybubet' yapılanmasına operasyon

    Bursa’da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ‘gaybubet’ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.
    • İHA
    • 14.10.2021 - 08:55
    • Güncelleme : 14.10.2021 - 09:43
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    FETÖ'nün 'gaybubet' yapılanmasına operasyon

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, firari FETÖ/PDY mensuplarının kaldığı tespit edilen ve "gaybubet evi" olarak adlandırılan 10 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

    9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, İnegöl ve Orhangazi ilçelerindeki baskınlarda, aralarında meslekten ihraç olan öğretmenlerin ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

    ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

    Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilirken, evlerde bulunan 15 bin 295 Türk Lirası ile 4 bin 280 dolara el konuldu.

    Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    FETÖ nün gaybubet yapılanmasına operasyon #1

    FETÖ nün gaybubet yapılanmasına operasyon #2

    FETÖ nün gaybubet yapılanmasına operasyon #3

    FETÖ nün gaybubet yapılanmasına operasyon #4

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