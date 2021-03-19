FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasına operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Eli kanlı FETÖ'ye yönelik soruşturma ve gözaltılar kararlılıkla devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

11 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Başsavcılık'tan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığına yönelik 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan, örgütün mahrem sorumlularıyla büfe, bakkal, market gibi yerlerdeki sabit hatlar üzerinden iletişim kurduğu tespit edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği ifade edildi.