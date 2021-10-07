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- FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu
FETÖ’nün Hava Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 8 şüpheli itirafçı oldu
- AA
- 07.10.2021 - 14:05
- Güncelleme : 07.10.2021 - 14:14
Ankara’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına mensup sivil imamlarla sabit telefonlar üzerinden iletişim kurdukları tespit edilen 14'ü görevde 27 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı.
24 Eylül günü Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile zanlılardan 18'i gözaltına alınmıştı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
300’DEN FAZLA KİŞİ TEŞHİS EDİLDİ
Cumhuriyet savcıları tarafından sorgulanan zanlılardan 8'i, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediklerini belirterek itirafçı oldu.
İtirafçılar, örgütle bağlantısını bildikleri 300'den fazla kişiyi teşhis etti.
ADLİ KONTROL ŞARTI İLE SERBEST BIRAKILDILAR
Şüphelilerin teşhis ettikleri arasında, örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev alan kişilerin de olduğu öğrenildi.
Zanlılar, savcılıktaki sorgularının tamamlanmasının ardından, sevk edildikleri hakimlikte adli kontrolle serbest bırakıldı.