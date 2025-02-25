FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin 14 gözaltı kararı

AA

Terörle mücadele için başlatılan seferberlik tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütü FETÖ'ye bir darbe daha vuruldu.

Güvenlik güçleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Hava Kuvvetleri Komutanlığı içinde yuvalanan ve "mahrem hizmetler" olarak adlandırılan yapılanma içinde yer aldığı tespit edilen şüphelileri yakın takibe aldı.

TÜM ADIMLARI İZLENDİ

İstihbari çalışmalar sırasında şahısların güncel finans faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerin, Ankara'daki büfe, bakkal ve market gibi iş yerlerinde bulunan kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün "sivil imamlarıyla" haberleştikleri tespit edildi.

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir sözde mahrem imam, biri muvazzaf 5 subay, ihraç edilmiş 7 astsubay ve ilişiği kesilmiş 1 askeri öğrenci olmak üzere 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

OPERASYONLAR SÜRÜYOR

Şüphelilerin, Ankara merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına yönelik işlemler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.