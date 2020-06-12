FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 15 şüpheli, savcılığa sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince 2004-2016 yılları arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarında astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 9 Haziran'da 26 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında İstanbul'da ise 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.