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    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınan 15 şüpheli, savcılığa sevk edildi.
    • AA
    • 12.06.2020 - 12:19
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    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasına yönelik operasyon

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ üyelerince 2004-2016 yılları arasında, Hava Kuvvetleri Komutanlığı okullarında astsubay ve subay alımlarına yönelik mülakat sınavlarında yapılan usulsüzlüklere ilişkin haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için 9 Haziran'da 26 ilde operasyon düzenlendi.

    Operasyon kapsamında İstanbul'da ise 15 muvazzaf asker gözaltına alındı.

    EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

    Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

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