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    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasından 11 kişi gözaltına alındı

    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 12.03.2021 - 09:17
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    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasından 11 kişi gözaltına alındı

    FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
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