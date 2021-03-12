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- FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasından 11 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri yapılanmasından 11 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
- AA
- 12.03.2021 - 09:17
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanmasında faaliyet gösterdiği belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.
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