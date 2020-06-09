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    FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

    FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

    FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.
    • AA
    • 09.06.2020 - 07:56
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    FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon

    FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.

    181'İ GÖREVDE

    181'i muvazzaf 191 şüpheli asker hakkkında yakalama kararı çıkarıldı.

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