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FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına operasyon
FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.
- AA
- 09.06.2020 - 07:56
FETÖ’nün Hava Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturmada 191 zanlının yakalanması için İzmir merkezli 22 ilde operasyon başlatıldı.
181'İ GÖREVDE
181'i muvazzaf 191 şüpheli asker hakkkında yakalama kararı çıkarıldı.
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