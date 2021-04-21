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    FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı

    'Gaybubet evlerine’ düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, viski ve şaraplardan oluşan içki şişeleri, binlerce dolar ve euro para ile ziynet eşyası ele geçirildi.
    • İHA
    • 21.04.2021 - 18:02
    • Güncelleme : 21.04.2021 - 18:06
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    FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı

    İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, örgüt arasında ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan 33 hücre evine gece saatlerinde baskın düzenlendi.

    Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 34 kişiden 29'u yakalandı.

    Kamudan ihraç edilmiş doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu.

    ESKİ EMNİYET AMİRİ YAKALANDI

    4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeyken Diyarbakır’da ihraç edilen astsubay İlhan U. adlı FETÖ üyesi, evin çatısında gizlenirken yakalandı.

    Meslekten ihraç edilmiş eski emniyet amiri Kadem C., yine bu hücre evlerinde yakalandı.

    FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı VİDEO

    ELE GEÇİRİLENLER

    Yapılan aramalarda 72 cep telefonu, 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet, 1 sahte kimlik ve sürücü belgesi, 32 bin 810 dolar, ‘F’ serisi 2 adet 1 dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 lira para ile 25 çeyrek altın ve muhtelif ziynet eşyası, viski ve şaraptan oluşan 5 şişe içki ele geçirildi.

    FETÖ üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.

    FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı #1

    FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı #2

    FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı #3

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