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- FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı
FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı
- İHA
- 21.04.2021 - 18:02
- Güncelleme : 21.04.2021 - 18:06
İstanbul’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, örgüt arasında ‘gaybubet evi’ olarak adlandırılan 33 hücre evine gece saatlerinde baskın düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 34 kişiden 29'u yakalandı.
Kamudan ihraç edilmiş doktor, öğretmen, polis ve astsubaylara yönelik düzenlenen operasyonun detayları belli oldu.
ESKİ EMNİYET AMİRİ YAKALANDI
4 yıl önce Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesindeyken Diyarbakır’da ihraç edilen astsubay İlhan U. adlı FETÖ üyesi, evin çatısında gizlenirken yakalandı.
Meslekten ihraç edilmiş eski emniyet amiri Kadem C., yine bu hücre evlerinde yakalandı.
FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı VİDEO
ELE GEÇİRİLENLER
Yapılan aramalarda 72 cep telefonu, 31 dizüstü bilgisayar, 10 tablet, 1 sahte kimlik ve sürücü belgesi, 32 bin 810 dolar, ‘F’ serisi 2 adet 1 dolar, bin 700 Euro, 14 bin 230 lira para ile 25 çeyrek altın ve muhtelif ziynet eşyası, viski ve şaraptan oluşan 5 şişe içki ele geçirildi.
FETÖ üyelerinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorguları sürüyor.