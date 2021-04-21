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FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı

FETÖ’nün hücre evinden içki şişeleri çıktı

'Gaybubet evlerine’ düzenlenen operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda, viski ve şaraplardan oluşan içki şişeleri, binlerce dolar ve euro para ile ziynet eşyası ele geçirildi.