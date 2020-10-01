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    FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı

    FETÖ’nün hücre evlerine yönelik İzmir merkezli operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.
    • AA
    • 01.10.2020 - 08:00
    • Güncelleme : 01.10.2020 - 08:00
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    FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ve bazı illerdeki cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik il emniyet müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi.

    23'Ü GÖZALTINDA

    İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

    BİNLERCE EURO ELE GEÇİRİLDİ

    Hücre evlerinde yapılan aramalarda 13 bin euro, 2 bin 700 dolar, 48 bin 650 TL ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

    Operasyon kapsamında 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

    FETÖ nün hücre evlerine operasyon: 23 gözaltı #1

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