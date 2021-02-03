FETÖ'nün istihbaratçı generali itirafçı oldu

FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüte dair bildiklerini savcıya anlattı.

Örgüt içinde "Servet" kod adını kullandığını kaydeden Atasoy, 1988’de lisede okuduğu dönemde örgüte dahil olduğunu ve 2015 yılına kadar örgüt içerisinde kaldığını söyledi.

SINAV SORULARI VERİLDİ

2003’de girdiği kurmaylık sınav sorularının örgüt tarafından kendisine verildiğini ve bu sınavı kazanarak kurmay olduğunu anlatan Atasoy, operasyonel hatlar kullandığını, hem bu hatlarla hem büfe, ankesör ve telefon kartlarıyla mahrem imamlarıyla görüştüğünü ifade etti.

"RÜTBEMİ GÜLEN TAKTI"

Atasoy, 1996’da teğmen olduğunu, rütbesini İstanbul Altunizade’de bulunan FEM dershanesinde örgüt elebaşı Fetullah Gülen’in taktığını ve Gülen’in elini öptüğünü kaydetti.

"İKİ KEZ KATALOG EVLİLİĞE ZORLANDIM"

Atasoy ifadesinde; örgütün kendisini iki kez katalog evlilik yapması amacıyla yönlendirdiğini, görüştüğü örgüt mensuplarıyla uyuşmadığından evlenmediğini, mevcut evliliğinin katalog olmadığını söyledi.

ÖRGÜT ÜYELERİNİ TEŞHİS ETTİ

Örgüt içerisinde bulunduğu süre içerisinde bağlı olduğu mahrem imamlarıyla birlikte örgüt üyesi olduğunu bildiği birçok örgüt üyesini teşhis ettiği bildirilen Atasoy, darbe teşebbüsü sırasında görevli olarak yurt dışında bulunduğunu, herhangi bir faaliyette bulunmadığını söyledi.

Emekli tuğgeneral Serdar Atasoy, haftada 2 gün ikametgahına en yakın güvenlik birimine imza verme şartıyla salıverildi.