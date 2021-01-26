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    FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında örgütün izdivaç yapılanmasına mensup 19 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.
    • AA
    • 26.01.2021 - 09:11
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 09:41
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    FETÖ'nün izdivaç yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre; FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel izdivaç yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.

    ANKARA MERKEZİ 13 İLDE OPERASYON

    Soruşturma kapsamında, dosya şüphelilerinden bir kısmının etkin pişmanlık hükümleri çerçevesinde alınan ifade ve teşhislerinde örgütle irtibatlı olduğu belirtilen 19 kişi tespit edildi.

    Ankara merkezli 13 ilde, 19 sivil şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    10 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında şüphelilerden 10'u gözaltına alındı.

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