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    FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması sorumlusu, Kastamonu'da yakalandı

    Jandarma mahrem yapılanması sorumlularından ihraç biyolog C.A., düzenlenen operasyonla, Kastamonu'da merkeze bağlı bir köyde yakalandı.
    • AA
    • 18.01.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 16:54
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    FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanması sorumlusu, Kastamonu'da yakalandı

    Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY ile mücadele faaliyetleri kapsamında çalışma yürüttü.

    BULUNDUĞU KÖYDE YAKALANDI

    Çalışmalarda, silahlı terör örgütü kurma, yönetme veya üye olma suçundan Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yakalama kararı bulunan ve jandarma mahrem yapılanması sorumlularından Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nden ihraç biyolog C.A'nın Kastamonu merkeze bağlı bir köyde bulunduğu tespit edildi.

    Söz konusu adrese düzenlenen operasyon neticesinde C.A., yakalanarak gözaltına alındı.

    FETÖ nün jandarma mahrem yapılanması sorumlusu, Kastamonu da yakalandı #1


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