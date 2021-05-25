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    FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

    Hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheliden 23'ü yakalandı.
    • AA
    • 25.05.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 25.05.2021 - 10:35
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    FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma sürüyor.

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

    42 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün (EGM) çalışması sonucu, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına mensup oldukları tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında çeşitli kamu kurumlarından ihraç edilenlerin de bulunduğu 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    FETÖ nün jandarma mahrem yapılanmasına operasyon #1

    23 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Şüphelilerden 23'ü gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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