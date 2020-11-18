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    FETÖ'nün jandarma yapılanması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı

    FETÖ'nün, Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 70 kişiden 21'i tutuklanırken, 48 şüpheli itirafçı oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 18.11.2020 - 09:18
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:52
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    FETÖ'nün jandarma yapılanması kapsamında gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı'nda "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde "mahrem sorumlu" konumunda oldukları tespit edilen 89 şüpheli hakkında 6 Kasım'da gözaltı kararı verilmişti.

    Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 70 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

    21 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Şahıslardan 57'sinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği öğrenilirken, soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüphelilerden 21'i tutuklanma, 48'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

    Nöbetçi sulh ceza hakimliği, tutuklanması talep edilen 21 şüphelinin tutuklanmasına, 48 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

    Bir şüphelinin ise savcı talimatıyla emniyetten serbest bırakıldığı belirtildi.

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