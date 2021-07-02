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- FETÖ'nün jandarmadaki mahrem hizmet yapılanmasına yönelik 60 gözaltı
FETÖ'nün jandarmadaki mahrem hizmet yapılanmasına yönelik 60 gözaltı
FETÖ/PDY'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem hizmetler yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen, 30’u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 kişiye gözaltı kararı.
- DHA
- 02.07.2021 - 09:16
- Güncelleme : 02.07.2021 - 09:42
Terör örgütü FETÖ/PDY ile mücadele, resmi kurumlarda sürdürülüyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yeni gözaltı kararları verdi.
FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki mahrem imam şüphelilerine yönelik çalışma yürütüldüğünü açıklayan Başsavcılık, 30'u kamu kurumlarından ihraç edilen 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktığını açıkladı.
60 ŞÜPHELİYE GÖZALTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Jandarma Genel Komutanlığındaki ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde ‘mahrem imam’ oldukları tespit edilen, 30’u kamu kurumlarından ihraç edilmiş 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi." ifadelerine yer verildi.