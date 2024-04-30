FETÖ'nün Kara Kuvvetleri yapılanması soruşturmasında 16 gözaltı kararı

AA
FETÖ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ'nün Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki "gizli hizmetler" olarak adlandırılan yapılanmasına yönelik soruşturma başlatıldı.
16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Soruşturmada, sabit telefon hatlarını kullanarak örgütün sözde sivil imamları ile iletişim sağladıkları tespit edilen, 14'ü daha önce ilişiği kesilmiş askeri personel ile 2'i mahrem imam olmak üzere 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Operasyonlar sürüyor
Şüphelilerin yakalanması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonların sürdürüldüğü belirtildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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